L’alluvione in Emilia Romagna mentre il governo toglie diritti al lavoro | il quadro è desolante

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La stampa odierna pone innanzitutto in risalto il nubifragio che si è verificato in, con una violenza mai prima registrata. Si tratta della gravissima situazione ambientale in cui si trova la nostra Terra a causa della distruzione delle risorse e dell’aumento della CO2. Un problema che i governanti di tutto il mondo non hanno saputo finora affrontare. In proposito gli scienziati affermano che si è già superato il punto di non ritorno e che, se si mettessero in atto le poche misure finora indicate, qualche beneficio lo si potrebbe ottenere al più presto fra 30 anni. A mio avviso il tambureggiare continuo della propaganda neoliberista oscura le menti degli ascoltatori e impedisce loro di capire in quale enorme disastro ci troviamo. Considerate le diatribe che si sono svolte a livello nazionale e internazionale e il prevalere in ogni caso ...