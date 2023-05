Laffite Automobili - Lui | lei | laltra | sodalizio italiano firmato Giugiaro per supercar esclusive

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lui, il fondatore dell'azienda, si chiama Bruno. E sì, è parente - nipote, per la precisione - del più famoso Jacques, pilota di Formula 1 negli anni 70 e 80. E, benché cittadino americano, la suaha deciso di aprirla in Italia. Lei, la GFG Style, cioè la Casa di design e progettazione fondata da Giorgetto e Fabriziodopo l'uscita dall'Italdesign, è quella che cura lo stile delledella nuova impresa, cominciando non da una, ma da ben cinque vetture. L'altra, la LM Gianetti, di Torino, è l'impresa di costruzioni meccaniche che si occuperà di realizzare fisicamente i modelli. Naturalmente, in produzione limitata. Insomma, una tre per portare sulle scene calcate dagli "happy few" globali sportscar ...