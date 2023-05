L’Admo cerca donatori con l’evento Match4Life sul Sentierone

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bergamo., Associazionedi Midollo Osseo, organizzail prossimo 6 maggio suldi Bergamo. La “chiamata” è rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni: basta iscriversi su www.admolombardia.org, selezionaree prenotare il colloquio di idoneità. Sabato verrà effettuato il colloquio col medico e verrà prelevato un piccolo campione di sangue. L’esito della tipizzazione del sangue verrà inserito nella banca dati (registro nazionale dei) e se qualcuno risulterà tra l’1 su 100mila verrà contattato per un approfondimento e il check up medico completo. In Italia sono oltre 1800 i pazienti onco ematologici in attesa di un donatore, i volontari Admo Lombardia sezione di Bergamo saranno sulil 6 ...