«La Var non protegge gli arbitri | sottolinea solo la loro incapacità» Die Zeit

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ad un certo punto bisognerà tirare una linea, sulla Var. Una linea internazionale, perché ormai i difetti della tecnologia applicata aglinel calcio sono un caso ovunque. In Italia come in Inghilterra (in Premier più che altrove), e anche in Germania le polemiche non si spengono mai. Il settimanale tedesco Dieriassume il tutto con un’analisi persino banale: “Ciò che dovevare gliespone inesorabilmente ledebolezze. Prima della var, glipotevano far valere almeno le circostanze attenuanti: la partita veloce, la visibilità pessima, una brutta giornata, può succedere. Agliera permesso di commettere errori. Eranopersone che lavoravano”. Ma adesso, “se gliprendono ancora ...