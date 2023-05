La tecnologia è fondamentale nella competizione geopolitica Crowley alla RomeCup

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Desidero ringraziare il presidente Tosti e il Campus per l’ospitalità, per aver promosso questa iniziativa attorno ad un tema molto attuale e per aver convocato un’assemblea così prestigiosa. Ringrazio la dottoressa Michilli per il continuo impegno della Fondazione nel perseguire l’obiettivo di un mondo digitale inclusivo ed equo e per aver portato in questa sede così tanti giovani, tanta energia e talento. È quindi un grande piacere e un onore essere qui ad aprire i lavori della, con il ministro Bernini e il ministro Urso, e il sindaco Gualtieri. Vorrei partire con un’affermazione che, anche ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto, credo trovi tutti concordi.? Viviamo un momento di svoltastoria dell’umanità, dove laricopre ruoli sempre più rilevanti, in molti ambiti: dmedicina, ...