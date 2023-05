La Stampa sempre più ridicola | Atwood con l’ascia contro i “fascisti” Ma in realtà ce l’ha con i censori woke

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bisogna capirli. Ossessionati come sono dal fascismo alla redazione dellatrasformano l’intervista a Margaret, autrice del “Racconto dell’ancella“, in una sorta di manifesto della neo-resistenza antifascista. Con richiamo in prima che esibisce una foto della scrittrice con in mano un’ascia e il titolo: “Io e queiostili al sesso”. Dal che il lettore deduce che vi siano in Canada, dove lavive, dei “” che si danno da fare per censurare i suoi libri. Ecco cosa dice davvero la scrittrice a proposito dei suoi libri banditi da una biblioteca scolastica nel Midwest: “Bandire i libri è un’attività che èpiaciuta a un certo tipo di persone, che così facendo sperano di arginare le idee e di allinearle alle loro”. A chi si riferisce? Nessun dubbio: ...

... è stata spesso connotata da limitazioni alla libertà di, tagli alla spesa sociale, ... La corruzione è inoltre daun modello di comportamento diffuso in India ma, come avvenuto anche ......difatti circa 12 mila Axia prodotte lo scorso febbraio in Malesia e commercializzatenello ... L'indagine, secondo quanto ha ricostruito lagiapponese, era stata avviata dopo che Hino aveva ...... che dall'inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022 si sonoastenute dalle ...Email Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram

Alessio Ghersi nei ricordi degli amici di sempre: dalla passione per il volo all’amore per il rock La Stampa

Leggi su Sky TG24 l'articolo World Press Freedom Index: 'Libertà dei media in pessime condizioni in tanti Paesi' ...Guardiani della Galassia vol. 3 è al cinema, e in conferenza stampa Chris Pratt alias Star Lord e il regista James Gunn hanno fatto un bilancio di questi bellissimi ultimi anni trascorsi sulla saga Ma ...