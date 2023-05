La Sampdoria crolla a picco | il Torino ne fa due in trasferta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Laperde ancora in casa, questa volta a passare sopra le ceneri della squadra blucerchiata è ildi Ivan Juric. I granata passano con il minimo sforzo vincendo con il risultato di 2-0. RISULTATO MINIMO – Ilritrova la vittoria dopo l’ultima sconfitta casalinga contro l’Atalanta. La squadra di Ivan Juric torna a ottenere tre punti con ladi Dejan Stankovic con il risultato di 2-0. Nonostante un tifo da brividi della gradinata blucerchiata le tante defezioni e assenze non hanno permesso alla compagine del Marassi di reagire alle ultime settimane estremamente deludenti. Il successo manca da due mesi e la retrocessione è ormai cosa fatta. A segnare la rete decisiva della vittoria granata è Alessandro Buongiorno di testa su assist di Ivan Ilic al minuto 31. Iltrova ...

Festa scudetto rimandata per il Napoli, la Sampdoria vede la Serie B avvicinarsi. Ecco come cambia la classifica di Serie A 1) NAPOLI 79 punti 32 partite giocate 68 gol fatti 22 subiti 2) ...

