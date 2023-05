Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio Lanel corso della presentazione dell'iniziative per celebrare questa giornata. La cerimonia si terrà in Aula del Senato lunedì 8 maggio. .Il discorso che oscura le timidezze di Meloni e gli sfondoni di La: "Ricordiamo chi ha lottato per la libertà" ...... Meloni: "Grande vittoria dello Stato" Daa Meloni, da Piantedosi a Salvini. E poi, ancora, La, Letta, Crosetto, Calenda e Renzi, tra gli altri. Il mondo della politica, non solo ...

La Russa, Mattarella celebrerà la prima seduta del Senato Euronews Italiano

"Abbiamo avuto l'onore di avere l'adesione del presidente della Repubblica per le celebrazioni del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato". (ANSA) ..."Oggi ho osservato, di persona, a Irpin e presso l'aeroporto militare di Gostomel, i danni alle infrastrutture civili, conseguenza dell'aggressione russa ma allo stesso tempo ho percepito nella sua pi ...