(Di mercoledì 3 maggio 2023) "Il 7 e l'8 maggio celebreremo i 75 anni delladeldella Repubblica dopo la fine della guerra con ildella. Sarà presente in aula il presidente Mattarella, saranno ...

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, a proposito dei 75 anni del Senato. L'8 maggio 1948 ha preso vita il nuovo Parlamento disegnato dai Padri costituenti: l'aula di Palazzo Madama ...il valore della giornata del 1° maggio - Dichiara il Presidente della Repubblica Sergio ...nei momenti più avversi della congiuntura dopo la folle guerra scatenata dalla Federazionein ...il valore della giornata del 1 maggio con necessario anticipo, nel cuore del distretto ...nei momenti più avversi della congiuntura dopo la folle guerra scatenata dalla Federazionein ...

La Russa: celebriamo prima seduta Senato e ritorno alla libertà - Il ... Il Sole 24 ORE

Milano, 3 mag. (askanews) – “Il 7 e l’8 maggio celebreremo i 75 anni della prima seduta del Senato della Repubblica dopo la fine della guerra con il ritorno della libertà. Sarà presente in aula il pre ...“Il 7 e l’8 maggio celebreremo i 75 anni dalla prima seduta del Senato della Repubblica dopo la fine della guerra con il ritorno della libertà. Sarà presente in aula il Presidente Mattarella, così com ...