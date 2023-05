La rinascita 70s hippie del nuovo look primaverile di Emma Marrone

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Life&People.it Unprimavera per, artista che nell’ultimo periodo è tornata sulle scene più raggiante che mai, pronta a portare sul palco nuova musica e ammaliare i propri fan con uncapitolo discografico. La cantante salentina nello specifico ha catturato l’attenzione dei fotografi in occasione del vernissage di Francesco Vezzoli, intitolato “La dolce vita”, allestito al Palazzo delle esposizioni di Roma, per poi sparigliare le carte al Concertone del Primo Maggio dove ha stregato gli spettatori con un set iper energico. Samsøe Samsøe firma l’outfit diUna mise quindi diversa dal solito quella sfoggiata da, apparsa elegante e sobria in un maxi abito di fortissima matrice 70’s abbinato a una giacca chiodo sulle tonalità del ...