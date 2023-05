La Plata | il Consolato italiano potenzia i servizi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilgenerale d’Italia nella città argentina di Laha annunciato unmento deialla comunità di residenti aumentando di un 50% l’offerta di turni per ilo di cittadinanza e del 25% l’offerta di turni per ilo passaporti. Si tratta – spiega in una nota il Console Generale, Filippo Romano – di “proseguire l’impegno per rafforzare e rendere sempre più efficienti iconsolari destinati ad una collettività in costante crescita”. Secondo quanto riferisce lo stesso, “dopo il difficile biennio della pandemia nel 2022 il numero di passaporti emessi è aumentato del 74% rispetto al 2021, gli atti di cittadinanza sono aumentati del 32% e gli atti di stato civile del 29%”. Nel primo trimestre di ...