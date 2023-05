La peggior squadra in Europa

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sputi, palle di fango e sassi. Il 29 novembre 1959 dalle tribune dello Sportpark Noord di Heerenveen pioveva di tutto, indirizzato contro il direttore di gara e laospite, il Velocitas Groningen. Un comportamento che causò la prima squalifica di un campo nella storia del calcio olandese, con la Federcalcio che impose le porte chiuse per il successivo match dell’Heerenveen. A dispetto di questo precedente poco edificante però, il Derby van Het Noorden è una delle rivalità calcistiche meno turbolente d’Olanda, nonostante rimanga tra le più sentite di tutto il Paese. Molto più, ad esempio, di un derby cittadino come quello di Eindhoven, per logiche motivazioni di evoluzione sportiva delle due contendenti. Eppure Heerenveen e Groningen non appartengono nemmeno alla stessa provincia. Le radici del Derby del Nord si perdono nei secoli, tra questioni identitarie e ...