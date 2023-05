... lae prima compagna di AI che può aiutare gli utenti a conoscere il settore delle criptovalute con informazioni in tempo quasi reale. In pratica, Amy è il nuovo progetto pilota in fase...Si tratta quindi di unafunzionalità rilasciata da WhatsApp ad alcunitester. Come si vede dal video qu sotto, di WABetaInfo , l'app riproduce automaticamente la GIF quando si apre una ......generale la piattaforma ha inteso aggiornare questa recentissima innovazione e lo ha fatto con la2.23.10.3 messa a disposizione sul Play Store (se iscritti alla pagina dei tester). Con la...

La nuova beta dell’app Google Messaggi è inutilizzabile sui dispositivi Pixel TuttoAndroid.net

Meta ha pubblicato una nuova versione beta di WhatsApp che permette di trasferire le chat senza utilizzare Google Drive ...Finora l’unico modo per trasferire tutte le chat di WhatsApp su un nuovo iPhone era quello di creare prima un backup completo su iCloud, invece con la nuova funzione in lavorazione sarà possibile ...