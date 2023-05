«La notte del Classico» | al Sarpi e al Sant’Alessandro gli studenti in cattedra

La primaè ladella Creazione, la secondaè quellasacrificio di Isacco e la terza, che è la terza lettura della Veglia di Pasqua, è il passaggioMar Rosso. Questa è l'unica ...De Laurentiis è rimasto a Napoli, stasera sarà al Maradona a godersi laannunciata come quellatrionfo.Simone Inzaghi sorride. Nelladella sua centesima panchina con l'Inter, ha centrato la terza vittoria di fila in Serie A (... ma siamo contentimomento che stiamo vivendo. Gli alti e bassi...

Notte del liceo classico, dal Parini al Beccaria miti greci e ricette latine per la festa di musica e teatro La Repubblica

Batman, Spiderman e Darth Vader si trasformano in coinquilini non più soltanto per lo sguardo, ma anche fisicamente nelle nostre dimore ...La squadra di Morato chiude i conti con un perentorio 0-3 (20-25, 13-25, 16-25) al Pala Francescucci e si candida come avversaria di Vibo per il salto di categoria ...