La ‘ndrangheta usava il porto di Anversa per inondare l' Europa di coca

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - Parte da un'indagine iniziata in Belgio nel 2018 l'intera operazione contro la 'ndrangheta che la mattina del 3 maggio ha fatto scattare oltre 150 blitz delle forze dell'ordine in una decina di Paesi e il fermo di 132 persone. A rivendicare un ruolo chiave nella lotta al narcotraffico sono le stesse autorità di Bruxelles che hanno dato conto dei risultati del filone belga dell'operazione 'Eureka', in contemporanea con la conferenza stampa a Catanzaro dei colleghi italiani. Al centro dell'indagine c'è il traffico di droga proveniente dal Sud America e smerciata inattraverso ildi. Nelle perquisizioni condotte in Belgio sono state sequestrate auto di lusso, decine di migliaia di euro in contanti e armi. "Si tratta senza dubbio della più grande operazione mai realizzata contro la mafia calabrese in ...