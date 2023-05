... quell'inquietante e buia regione al centro di una corona di materiale incandescente, in rotazione furiosa, che i fisici chiamano orizzonte degli eventi Essa non è una- come noi ...Con l'altra mano, pizzicate lungo questa, più o meno a metà altezza del vostro capo. Assicuratevi di tenere saldamente tra le dita entrambi i lati della camicia, sia quello frontale ...Per tre volte si ripete il "brindisi della morte" in onore del commilitone ucciso il giorno precedente a poche centinaia di metri, lungo il fronte che corre intorno allapiùche ...

La linea immaginaria che separa gli animali dell’Asia da quelli dell’Oceania Il Post

Accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale del prodotto con il marchio del 20 volte campione Slam ...