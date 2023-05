(Di mercoledì 3 maggio 2023)di Benito? Da anni in Italia circola questa. Sì, ve lo diciamo subito. Si tratta di pura fantasia su cui in tanti hanno fatto ironia. Tra loro anche Beppe Grillo che, ospite a Porta a Porta, qualche anno fa ci scherzò su. “Se qua non s’è formato un partito violento, fascista, che abbiamo inventato noi – noi italiani, ndr – lo sai benissimo, lo aveva inventato tuo papà… quindi…. scherzo, sto stemperando l’atmosfera, è quel che si dice”, le parole del leader del Movimento 5 Stelle.rimase spiazzato, poi tentò di stare allo scherzo e disse: “Si certo, era la Buonanima”. Il tutto accennando a una smorfia di forte disappunto. Dellaparlò anche Alessandra. “...

... del turismo di massa e dellacqua alta, ma anche in quella del mito e della, tra fatti di ... oltre a De Cataldo, Carlo Lucarelli lo presenta a Bologna, Piero Colaprico a Milano,Morchio ...... del turismo di massa e dell'acqua alta, ma anche in quella del mito e della, tra fatti di ... 8 maggio), Piero Colaprico a Milano (Libreria Rizzoli, 9 maggio),Morchio a Genova (Libreria ...... era stato concesso di concludere la stagione del campionato elvetico potendosi mettere al volante anche dell'iconica vettura torinese del Gruppo B diIanniello,dell'Hillclimb Racing ...

La leggenda di Bruno Vespa figlio di Mussolini TPI

A partire da oggi, martedì 2 maggio 2023, è possibile effettuare le prenotazioni per partecipare agli eventi a numero chiuso dell'edizione numero sei di ...Questa edizione, con nuove location e un'attenzione particolare all'ambiente, è in programma dall'11 al 14 maggio. A partire dal 2 maggio, via alle prenotazioni per gli eventi a numero chiuso ...