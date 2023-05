La Lazio rimanda ancora la festa del Napoli | valanga Inter e passo falso del Milan

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Anche lala gioia del, la squadra di Luciano Spalletti non puòfesteggiare la vittoria dello scudetto. Si sono concluse altre quattro partite della 33ª giornata e si sono registrati risultati clamorosi. Vittoria con il minimo sforzo della squadra di Maurizio Sarri contro il Sassuolo, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con raddoppio in pieno recupero di Basic. Giallo nel primo tempo con il gol di Immobile, prima convalidato e poi annullato dal Var. Lagioca con grinta e passa in vantaggio con un gol di Felipe Anderson. I neroverdi ci provano soprattutto con Berardi, poi nel finale il raddoppio. Ilavrà bisogno almeno di un punto contro l’Udinese per festeggiare lo scudetto. Show dell’, in grandissima forma e sempre ...

... che resta comunque al terzo posto in classifica a una sola lunghezza dalla. Juve col dubbio Di Maria per la sfida contro i pugliesi, con il fantasista argentino che ha saltato l'ultimo match ...Il Senatore di Forza Italiaal mittente le polemiche sul decreto varato il Primo maggio "è ... "Il centro destra - prosegue il vicepresidente del Senato - ha vinto nele confermato in ......Inter -, perché anche da quel risultato dipende l'aritmetica. Boato ai gol nerazzurri: basta vincere con la Salernitana per la festa ufficiale. Segna Olivera, poi il pari di Dia che...

La Lazio rimanda lo Scudetto del Napoli, Sassuolo ko: vittoria ... Fanpage.it

La Lazio mantiene aperto il campionato almeno fino a domani, quando scenderà in campo il Napoli. I biancocelesti si sono imposti per 2-0 sul Sassuolo. Ai partenopei a Udine basterà un pari per poter f ...In attesa di Udinese-Napoli che si giocherà domani sera alla Dacia Arena, i tifosi azzurri sono tutti rivolti verso la sfida dell'Olimpico per sperare in un passo falso della Lazio. Se i biancocelesti ...