La Lazio “regala” lo Scudetto al Napoli? Due titolari out con il Sassuolo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un nuovo capitolo di festa si aprirà questa sera fra le piazze di, in attesa del tanto agognato match-point. L’intera città partenopea, in attesa dell’impegno azzurro di domani sera, sarà verosimilmente incollata ai propri schermi già da oggi, concentrata sul risultato di. Tifosiallo Stadio Maradona (IMAGO)Direttamente dall’Olimpico di Roma infatti, va in onda la seconda sfida decisiva ai fini del titolo iridato per gli azzurri, dopo il colpo del ko fallito domenica contro la Salernitana. Ladeve assolutamente vincere se non vuole definitivamente uscire di scena dalla corsa. Un pareggio o una sconfitta biancoceleste consegnerebbe il aritmetico successo al, speranzoso anche a causa di due ...