La Lazio piega il Sassuolo. E il Napoli rinvia ancora la festa Scudetto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Labatte per 2-0 ilnella 33/a giornata eladel. Alla squadra di Spalletti basterà comunque un pareggio domani contro l'Udinese per laurearsi campione d'Italia. All'Olimpico le reti di Felipe Anderson e Basic consentono ai biancocelesti di fare un passo avanti fondamentale in chiave Champions League, consolidando il secondo posto in classifica. Una giornata lunghissima per ile i suoi tifosi, attaccati alle tv e alle radioline sperando in un risultato positivo delche invece non è arrivato. Ma forse è meglio così, vincere in campo loavrà certamente un sapore diverso per Osimhen e compagni. "Loce lo stiamo ...