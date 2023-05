La Lazio batte il Sassuolo e non regala ancora lo scudetto al Napoli

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tutto rinviato –– almeno per 24 ore. Ildeve conquistare losul campo, facendo almeno un punto contro la Cremonese giovedì, perché laha battuto in casa il2-0, in una partita combattuta. Niente regalo quindi dalla squadra romana, tanto sognato dai tifosi partenopei. Che, dopo aver visto sfumare domenica scorsa la possibilità di festeggiare in casa davanti al proprio pubblico un attesissimo, che in città manca da 33 anni, avrebbe potuto avere la certezza aritmetica del primo posto in classifica con un pareggio o una sconfitta della. Nello stesso turno di campionato, vittoria tennistica dell’Inter che a Veronai padroni di casa 6-0. Sofferta vittoria della Juventus 2-1 sul Lecce e a San Siro ...