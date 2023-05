La Juventus torna a vincere Ceesay come Lukaku | no giallo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lasoffre contro un volenteroso Lecce ma. A Torino 2-1 coi gol tutti nel primo tempo,emulanell’esultanza. RILANCIATI – Laritrova i tre punti, vince 2-1 sul Lecce. Illusione ospite in avvio, cross basso di Rémi Oudin e girata in rete di Assanche però è in fuorigioco. A segnare – senza alcun dubbio – è invece Leandro Paredes al 15’, con una punizione da poco più di venti metri che trova la barriera del Lecce posizionata malissimo. A “pareggiare” il conto dei gol annullati è Fabio Miretti, che su scavetto di Nicolò Fagioli è avanti di pochissimo e il suo tiro non vale il 2-0. Un fallo di mano – l’ennesima giocata da pallamano nella stagione della– porta a un rigore per il Lecce: braccio ...

TORINO - Non segnava dal 16 marzo, il rigore a Friburgo negli ottavi di Europa League, in campionato addirittura dal 7 febbraio, dalla doppietta alla Salernitana: contro il Lecce laritrova Dusan Vlahovic , che si sblocca nel momento più complicato, cinque minuti dopo il momentaneo pareggio su penalty di Ceesay e quattro prima dell'intervallo. Un particolare è poi emerso ...

Dopo oltre un mese, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ritrovato la vittoria in campionato.La Serie A entra sempre più nel vivo: le prime partite della 33ª giornata del massimo torneo italiano hanno regalato tante emozioni e gol ...