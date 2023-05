La Juventus ritrova la vittoria in campionato | Lecce ko all' Allianz Stadium

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lalaina un mese dall'ultima volta battendo 2-1 ilall'nella gara valida per la 33/a giornara di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: Paredes sblocca il risultato al 15' su punizione, Ceesay pareggia al 36' su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Danilo, nuovo vantaggio dei bianconeri al 41' con una splendida girata al volo di Vlahovic. Con questo successo la squadra di Allegri sale momentaneamente al secondo posto in classifica con 63 punti, mentre i pugliesi rimangono fermi a quota 31, a +4 sulla zona retrocessione.

LE PAGELLE DELLASZCZESNY 6,5 Sul rigore non gli riesce il miracolo. Per il resto, si fa ... VLAHOVIC 6,5 Dopo 84 giorni di digiuno in campionato, finalmenteil gol. Una grande girata ...TORINO - Non segnava dal 16 marzo, il rigore a Friburgo negli ottavi di Europa League, in campionato addirittura dal 7 febbraio, dalla doppietta alla Salernitana: contro il Lecce laDusan Vlahovic , che si sblocca nel momento più complicato, cinque minuti dopo il momentaneo pareggio su penalty di Ceesay e quattro prima dell'intervallo. Un particolare è poi emerso ......- LECCE 2 - 1 SECONDO TEMPO 3' Miretti calcia fuori da posizione ravvicinatissima. Che ... 40' Gran sinistro di Vlahovic cheil goal con una girata un passo dentro l'area! Nessuno ...

Il Lecce riceve un rigore per intervento di mano molto dubbio e pareggia con Ceasay. DUSAN - la Juventus ritrova il vantaggio con una grande girata di Dusan Vlahovic, che sfrutta un bel cross di ...