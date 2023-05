La Juve torna al successo | la tripletta di Dia e la Samp verso la B | i risultati in Serie A

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si sono concluse le prime quattro partite della 33ª giornata del campionato diA, in attesa della probabile festa scudetto del Napoli.allantus, in piena corsa per la qualificazione in Champions League. Non è stata una partita semplice per la squadra di Massimiliano Allegri, allo Stadium contro il Lecce. La gara si sblocca con una punizione di Paredes, poi il pareggio su rigore di Ceesay. E’ Vlahovic a regalare i tre punti ai bianconeri. Non sbaglia l’Atalanta, sempre più in corsa e chiamata da una grande partita nella prossima giornata proprio contro i bianconeri. La squadra di Gasperini ha vinto in rimonta contro la Spezia (3-2), i gol sono stati realizzati da De Roon, Zappacosta e Muriel. Per gli ospiti in gol Gyasi e Bourabia. Gol e spettacolo tra Salernitana e Fiorentina, la gara si è ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle- Lecce Le pagelle dei protagonisti del match trae Lecce, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. JUVENTUS: Szczesny 6.5; Bremer 5.5 (87 Gatti SV), Bonucci 7, Danilo 5.5; De Sciglio ......Vlahovica segnare : meglio di così non poteva andare per i bianconeri che portano a casa una vittoria importante contro il Lecce . 2 - 1 il risultato finale con i gol di Kostic per lae ...Vlahovic, la fasciatura alla Benzema e il gol in- Lecce Esattamente come Benzema , che ormai da mesi scende in campo (e segna) con una vistosa fasciatura alla mano , un simile accorgimento è ...

Juve, Di Maria torna col Lecce. Ma il rinnovo deve aspettare Calciomercato.com

Dusan Vlahovic rompe il suo digiuno dopo 11 partite in campionato e la Juventus torna a vincere in Serie A: la squadra di Allegri supera per 2-1 in casa il Lecce grazie alla rete di Paredes su calcio ...Dopo oltre un mese, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite, la Juventus di Massimiliano Allegri ha ritrovato la vittoria in campionato.