La Gdf sequestra 260mila articoli contraffatti e pericolosi l' operazione tra le Marche e l' Abruzzo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Pescara -ti quasicasalinghi e dermocosmetici non sicuri, esposti in un negozio del Pescarese senza avvertenze per l'uso, e capi d'abbigliamento con griffe e marchi, nonché stampanti, macchinario pre-trattamento e pressa utilizzati per la falsificazione e rinvenuti in un opificio marchigiano. Questo il bilancio delle ultime operazioni effettuate dai finanzieri del Comando provinciale di Pescara in doppia azione, nell'ambito del piano d'azione "Stop Fake" a tutela dei consumatori. Le indagini hanno preso spunto dai controlli del territorio e hanno portato, inizialmente, alla scoperta di prodotti per la casa e per la cura della persona venduti senza che fosse riportata nell'etichetta alcuna informazione sull'eventuale presenza di sostanze potenzialmente tossiche né sui materiali ...

La Guardia di Finanza di Rovigo ha organizzato una serie di controlli sul territorio provinciale volti a impedire la commercializzazione di prodotti non conformi che possono costituire pericolo per il ...... avuto riguardo al luogo dell'intervento limitrofo alle province di Firenze e Pisa', fanno sapere dallai Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, in collaborazione con personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma e di numerosi altri Reparti territoriali del Corpo, nell'ambito di ...

Rovigo: Gdf sequestra 700 prodotti non conformi Il Tirreno Il Tirreno

Cronaca Pescara - 03/05/2023 10:15 - Sequestrati quasi 260mila articoli casalinghi e dermocosmetici non sicuri, esposti in un negozio del Pescarese senza avvertenze per l'uso, e ...Sequestrati quasi 260mila articoli casalinghi e dermocosmetici non sicuri, esposti in un negozio del Pescarese senza avvertenze per l'uso, e capi d'abbigliamento con griffe e marchi contraffatti, nonc ...