(Di mercoledì 3 maggio 2023) La città di Salerno ha festeggiato a lungo il gol di Dia al Maradona. Il pareggio di domenica contro ilha un sapore speciale, eppure è tempo di guardare oltre, alla Fiorentina, per l'ultimo ...

Prima dell'inizio della partita è intervenuto a Dazn il presidente dei granata, Danilo: "Stiamo facendo un filotto di risultati positivi, stiamo molto bene e speriamo di ripeterci con la ...Nel testo della convenzione è stata inserita la"anche in corso di vigenza, la convenzione ... il patronespresse la sua "parziale soddisfazione" Per ricevere le nostre notizie in tempo ...Prima dell'inizio della partita è intervenuto a Dazn il presidente dei granata, Danilo: "Stiamo facendo un filotto di risultati positivi, stiamo molto bene e speriamo di ripeterci con la ...

La frase di Iervolino su Napoli-Salernitana e lo Scudetto rimandato Corriere dello Sport

Parla il patron dei granata tre giorni dopo la gara del Maradona, le sue dichiarazioni sulla sfida di domenica a Fuorigrotta ...La guerra di camorra nell'era di Diego. Il fallimento del club nel rinascimento di Bassolino. Ora finalmente l'ascesa del calcio coincide con quella ...