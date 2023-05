La Fed aumenta i tassi di interesse dello 0 | 25%

Leggi su panorama

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La Federal Reserve ha deciso di dare un altro giro di vite al costo del denaro. Il che non è certo una buona notizia per tutte quelle famiglie e imprese che sono alle prese con mutui e finanziamenti. Il 4 maggio la Bce dovrebbe annunciare un nuovo rialzo del costo del denaro. E questa volta l’incremento potrebbe essere di soli 25 punti base il che, per chi ha un mutuo medio a tasso variabile, potrebbe comunque tradursi in un aumento della rata di ben 237 euro (+52%) rispetto all’inizioscorso anno. Basti pensare che a seguito dei diversi aumenti del costo del denaro messi in atto per contrastare l’inflazione, il tasso del mutuo variabile tipo è salito notevolmente arrivando a superare, ad aprile 2023, il 4,10%. Con l’ulteriore rialzo0,25%, la rata mensile del finanziamento potrebbe arrivare addirittura a 693 euro, il 52% in più rispetto a ...