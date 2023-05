La Fed alza i tassi dello 0 | 25% oltre il 5% | non succedeva dal 2007 Cosa cambia  Aumenti anche in Europa | ora tocca alla Bce

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La banca centrale americana interviene per la decima volta consecutiva sul costo del denaro. Ora il mercato scommette sulla fine degli aumenti per la crisi bancaria, la persistenza dell’inflazione e i timori di recessione

Laha alzato ancora di 25 punti base i tassi d'interesse, portandoli, non accadeva dal 2007, in un range tra il 5 e il 5,25 per cento. La Banca centrale statunitense, si legge nel comunicato diffuso ...Il livello di riferimento suifunds sale ad una forchetta del 5 - 5,25% , il valore più elevato da metà 2007. Si tratta del decimo aumento consecutivo deciso dalla banca centrale americana. La ...Se per la, però, si prospetta una pausa che le Borse europee apprezzano chiudendo positive, per Francoforte il ciclo di rialzi più rapido dal Dopoguerra potrebbe proseguire anche a giugno, ...

