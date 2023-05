La Fed alza ancora i tassi di interesse | superato il 5 per cento | non accadeva dal 2007

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La Fed hatodi 25 punti base id', portandoli, nondal, in un range tra il 5 e il 5,25 per. La Banca centrale statunitense, si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione, monitorerà attentamente le informazioni in arrivo e valuterà le implicazioni per la politica monetaria. Lo scopo? Determinare in che misura sia opportuno un ulteriore irrigidimento della politica per riportare l'inflazione al 2 pernel tempo. Per questo il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull'attività economica e sull'inflazione e degli sviluppi economici e finanziari. Inoltre, prosegue la nota, il Comitato ...