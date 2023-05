La droga per Milano arrivava dal Nord Europa e veniva stoccata a Gerenzano

...8 milioni di euro in banconote e criptovalute, 117 armi da fuoco e 850kg di. Monopoly Market ... e tutte le informazioni raccolte da allora sino ad oggi sono state utilizzatele indagini che ...gli investigatori, gli indagati erano anche in grado di impiegare esperti in chimica residenti all'esteroil taglio della. Il traffico veniva programmato e organizzato grazie a ...cheoltre metà è stata sequestrata dagli investigatori del Ros e del Comando provinciale che, in relazione al traffico di stupefacente , hanno ricostruito anche alcune movimentazioni di ...

Milano, sgominato traffico internazionale di droga con base in ... IL GIORNO

Due giovani stranieri ospiti di un centro di accoglienza per minori non accompagnati sono stati denunciati a Piacenza: avrebbero aggredito e rapinato una donna, mentre nella stanza in cui alloggiavano ...Direttamente collegata con le altre indagini seguite stamani dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Genova e Reggio Calabria (QUI), di cui ne costituisce un rilevante filone, è l’operazione Money D ...