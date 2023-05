La Curva della Salernitana non dimentica | striscione in ricordo di Ciro Esposito FOTO

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono passati nove anni da quel terribile 3 maggio 2014, giorno in cui un colpo di pistola colpì il tifoso del Napoli,, presente a Roma per assistere alla finale di Coppa Italiasua squadra del cuore contro la Fiorentina. Un giorno che nessun tifoso dimenticherà mai, una pagina nerissima del calcio italiano che fece il giro del mondo. Il Napoli, quella sera, vinse la finale di Coppa Italia grazie a Insigne e Mertens, ma in pochi riescono a ricordare quel giorno con un sorriso. Furono attimi di tensione e paura, culminati un mese e mezzo dopo con la morte del giovane, arrivata il 25 giugno 2014. Nel giorno dell’anniversario di quel terribile evento, laSud Siberianoha voluto ricordare...

...del Lecce ha trasformato il rigore concesso alla squadra ospite e poi è andato sotto la... All'indomanigrazia del presidenteFigc, Gabriele Gravina, all'attaccante belga dell'Inter, ......granata hanno esposto uno striscione in: "In ricordo di Ciro Esposito, mentalità ultras". Il riferimento è al 3 maggio, quando il tifoso napoletano venne sparato da De Santis, tifosoRoma.

La Curva Sud Siberiano ricorda Ciro Esposito, il tifoso azzurro, all'epoca 31enne, ucciso il 3 maggio del 2015 nell'agguato di Tor di Quinto, nel corso degli scontri tra supporter ...