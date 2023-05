(Di mercoledì 3 maggio 2023) Prima di acquistare un qualsiasi calciatore Aurelio De Laurentiis è solito confrontarsi con l’allenatore per capirne l’apporto che potrebbe dare alla squadra. E’ accaduto anche così con Gennaro Gattuso quando allenava il Napoli. “Ringhio” chiese esplicitamente alla società di comprare un giovane attaccante dal Lille, ovvero Victor. ADL non molto contento alla fine decise L'articolo

... affidandosi sempre ae Kvara contro l'Udinese che presenta l'insidia del ritorno del ... Ma per i nerazzurri c'è l'insidia di giocare a Verona contro una squadra ine che ha appena ...Questa volta, ai partenopei basterà un solo punto, mae compagni potrebbero scendere in ... Lautaro Martinez arriva dalla doppietta contro la Lazio, e anche Lukaku è in evidentedal ...... Vlahovic era il rivale die oggi è un attaccante che non vede più la porta, anche perché è ... l'età di Dzeko, la discontinuità di Dumfries e Gosens, i dolori didi Bastoni: quale che ...

La crescita di Osimhen DailyNews 24

Il Napoli attende con impazienza il momento nel quale potrà finalmente togliere lo champagne dal ghiaccio e potrà festeggiare a dovere lo Scudetto 2022-2023. Si tratta del terzo tricolore della storia ...Ci siamo per una nuova giornata di Serie A e di fantacalcio. Come sempre, SOS Fanta vi propone la preview SOS con tutti i nostri consigli, partita per partita. Un approfondimento sui singoli, le lettu ...