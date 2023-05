(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un milione in più in un anno per sostenere la resistenza ucraina, con un investimento di 500 milioni di euro

Alla conferenza, organizzata con l'Università, il Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa (Ccee), ladelle Conferenze episcopali dell'Unione(Comece), hanno partecipato l'...Sono queste le proposte dellache apre un nuovo scenario nella prospettiva di una Unioneimpegnata in quanto tale nel sostegno alla produzione per il settore militare. ...Lo afferma la presidente della, Ursula von der Leyen, evidenziando che con l''Act in support of ammunition production (Asap)' presentato oggi Bruxelles mobiliterà, insieme agli ...

La Commissione Europea vuole produrre più munizioni Il Post

3' di lettura 03/05/2023 - Tre giorni per approfondire il ruolo delle istituzioni e le opportunità, con due cerimonie di intitolazione del nuovo piazzale Europa e dello Spazio Sassoli. Gli eventi hann ...Il nuovo piano Ue per produrre un milione di munizioni all'anno "contribuirà a fornire più munizioni all'Ucraina per difendere i suoi cittadini e rafforzerà anche le nostre capacità di difesa europee" ...