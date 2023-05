La Cina sta costruendo un mega dirigibile spia | ecco il “sottomarino dei cieli”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un grande, probabilmente sviluppato dall’esercito cinese, è stato avvistato per la prima volta in una base remota situata nel deserto dellanord-occidentale. La notizia è stata lanciata dalla Cnn, che ha citato immagini satellitari ottenute in esclusiva e scattate dalla società statunitense di immagini satellitari BlackSky, tre mesi prima che un presunto palloneInsideOver.

Ciò "crea un desiderio da parte della, della Russia, dell'Iran di trovare un'alternativa. ... L'amministrazione Biden non può ignorare quantosuccedendo nel mondo delle valute. Anche se non se ...La linea Merkel sulla, tutta pappa e ciccia sui commerci, cancellata dal suo... Lentamente, ma in modo sempre più chiaro e privo di ambiguità, la Germaniariscrivendo la propria politica... ...... cosa c'è da sapere Come e quando potrebbe finire e chivincendo Lo speciale sull'anniversario ...00e India votano risoluzione Onu su "aggressione" russa

Aiuto, la Cina sta dirottando i satelliti: ed è una catastrofe Esquire Italia

Il consigliere di Zelensky risponde alle indiscrezioni di stampa sui semoventi. E sulla controffensiva: le azioni saranno multiple ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...