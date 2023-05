La ciclista transgender Austin Killips vince il Tour of the Gila Thompson | “Come Lia Thomas”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si chiama, ha 27 anni, nativa di Chicago, ed è la prima atletare una gara del calendario ufficiale Uci. Alof the(New Mexico),si è aggiudicata il titolo assolutondo la quinta ed ultima tappa, oltre alla maglia di ‘Regina delle montagne’. Su Instagram l’atleta ha esultato: “Dopo una settimana di sciocchezze su Internet, sono particolarmente grata a tutti coloro che nello sport continuano ad affermare che Twitter non è la vita reale”. “è l’equivalente ciclistico di Lia”, ha detto al Telegraph Sport la tre volte olimpionica americana Inga, exsu strada, in riferimento alla nuotatrice ...

Il suo mestiere non è fare storytelling sulle eccezioni, sulEmily Bridges che non può correre come donna in Leicestershire, o sul fiasco delLaurel Hubbard che ...