La castità è un dono Botta e risposta tra l' ex suor Cristina e Luxuria

... Papa Francesco ha detto che laper i sacerdoti non è più un dogma. Credi dovrebbe essere ... non è una rinuncia, è un. Privarsi di qualcosa per elevarsi. Non riesco a pensare a una persona ...La Scuccia risponde di no, per lei lae la rinuncia sono unche va mantenuto. 'Quindi se una è suora e si innamora dovrebbe rinunciare al velo' le chiede Vladimir, e lei risponde di sì. ...'Dopo quindici anni di, in cui ho fatto unicamente la mamma di mio figlio Gabriele che considero ilpiù grande ricevuto nella vita, mi sento libera di tornare a fare l'amore, anche se ...

Ti piacciono gli uomini o le donne, Cristina Scuccia chiarisce i ... Fanpage.it