La casa in fondo al lago trama | cast e finale del film di Rai 4

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lainaldeldi Rai 4 LainalStasera su Rai 4 va in onda Lainindiretto nel 2021 dal duo di registi francesi Alexandre Bustillo e Julien Maury, già conosciuti per grandi titoli horror come “A l’interiur” e il prequel di Non aprite quella porta intitolato “Faccia di cuoio”. In questo ghost-mistery, conosciuto come “The Deep House” uscito nel 2021, Bustillo e Maury hanno ambientato la storia in una location davvero caratteristica e inquietante: unasommersa. A seguire, il, ladi Lain ...