...sconfitta delMadrid in serata IlMadrid cade nel secondo tempo dell'Anoeta nel match contro laSociedad, che si porta a casa tre punti di un certo rilievo grazie ai gol dell'exe ...Nella partita della Liga sl campo dellaSociedad le 'merengues' hanno perso per 2 - 0 con gol dell'ex, giapponese che in estate potrebbe tornare alla 'Casa Blanca', e del basco Barrenetxea. ...Apre le marcature il giapponese Takefusa, portato in Spagna proprio delMadrid, che a inizio ripresa approfitta di un'incomprensione tra Eder Militao e Courtois. Chiude i conti, al minuto ...

Kubo: 'Real Madrid No, la prossima Champions la giocherò altrove' Calciomercato.com

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Il Real Madrid è in caduta libera". Il titolo dell'edizione online di 'Marca' sottolinea il momento negativo della squadra di Carlo Ancelotti, ...