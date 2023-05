Kit del suicidio comprati online | scatta l' allarme anche in Italia | si indaga sulla morte di una donna in Trentino

suicidio comprati online, scatta l'allarme anche in Italia: la Procura di Trento indaga per istigazione al suicidio sul caso della donna di 63 anni residente in Trentino che si sarebbe tolta ......sul caso di una donna di 63 anni che si sarebbe tolta la vita usando unper il suicidio acquistato online da un uomo di Toronto. La donna avrebbe lasciato una lettera per spiegare le modalità...Donato Capece, Segretario generaleSindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, esprime ... nuovi strumenti di operatività come il taser,anti - aggressioni, guanti antitaglio, telecamere ...

Allarme per i "kit del suicidio" venduti online attraverso il Canada: una vittima anche in Italia TGCOM

TRENTO - Sono in corso gli accertamenti della compagnia dei carabinieri di Borgo Valsugana sul caso della donna di 63 anni che ...Kit del suicidio comprati online, scatta l'allarme anche in Italia: la Procura di Trento indaga per istigazione al suicidio sul caso della donna di 63 anni residente in Trentino che si ...