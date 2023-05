(Di mercoledì 3 maggio 2023), 68, e la, 49, hanno avviato le pratiche per il divorzioquasi 19di. La coppia ha confermato la notizia tramite il portavoce di, Arnold Robinson, che ha parlato con la stampa. “È con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signora dover sciogliere il”, ha dichiarato Robinson nella dichiarazione rilasciata a CNN nella giornata di ieri, 2 maggio. Robinson ha continuato chiedendo che la privacy di, di“e dei loro figli sia rispettata mentre affrontano ...

Sex symbol e icona del cinema d'oltreoceano,è tornato single. È di queste ore, infatti, l'annuncio che l'attore e regista (che con Balla coi lupi ha vinto ben sette Premi Oscar) ha divorziato dalla moglie Christine Baumgartner , ...e sua moglie Christine Baumgartner hanno annunciato il loro divorzio dopo 19 anni insieme. Amore al capolinea pere Christine Baumgartner. I due sono stati sposati per 19 ...e Christine Baumgartner, la storia d'amoree Christine Baumgartner, modella e designer di borse, si sono sposati in un ranch in Colorado nel 2004, dopo sei anni di ...

Kevin Costner e Christine Baumgartner divorziano dopo 18 anni RaiNews

Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner divorziano dopo 19 anni di matrimonio. Lo ha rivelato un portavoce dell'attore, vincitore di sette premi Oscar.Amore al capolinea per Kevin Costner e Christine Baumgartner. I due sono stati sposati per 19 anni ma in queste ore, con un comunicato congiunto (diffuso dal portavoce Arnold Robinson ), hanno ...