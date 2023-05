Kevin Costner divorzia da Christine Baumgartner | l' addio dopo 19 anni di matrimonio ' Rispetto per un momento difficile'

L'amore è eterno finché dura, purtroppo, non solo per i comuni mortali ma anche per le star del cinema. Dopo 18 anni di matrimonioe Christine Baumgartner , madre di tre dei figli dell'attore, è arrivato al capolinea e, come scrive The Hollywood Reporter, ha annunciato ufficialmente il divorzio, il secondo ...Fotogallery -e Christine Baumgartner, la coppia è scoppiata GUARDA GLI SCATTI Fotogallery -e Christine Baumgartner, la coppia è scoppiata GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Enrico Vanzina ...e la moglie Christine Baumgartner divorziano dopo 19 anni di matrimonio . Lo ha rivelato un portavoce dell'attore, vincitore di sette premi Oscar . 'È con grande tristezza che si sono ...

Kevin Costner e Christine Baumgartner divorziano dopo 18 anni RaiNews

Kevin Costner ha divorziato dalla moglie Christine Baumgartner dopo 19 anni di matrimonio. A dare la notizia è stato un un portavoce dell'attore, vincitore di sette premi Oscar. Arnold Robinson ha dic ...Dopo 19 anni di matrimonio, Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner, madre di tre dei suoi figli, divorzieranno. Forse è questa la causa delle recenti assenze dell'attore che hanno messo in du ...