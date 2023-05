Kate Middleton alle prove dell’incoronazione | l’abito a fiori è un disastro

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 maggio 2023), William, George e Charlotte si sono ritrovati all’Abbazia di Westminster per la prova generale. Con loro c’erano anche Carlo e Camilla. Ma la Principessa del Gs ha commesso un vero e proprio scivolone di stile presentandosi con un abitino nero a fiorellini che proprio non le si addice. Sarebbe stata meglio con il suo blazer di Zara e un paio di pantaloni. Ma procediamo con ordine.all’Abbazia di Westminster A poco più di due giorni dall’incoronazione che si terrà il prossimo 6 maggio, è arrivato il momento di fare legenerali della cerimonia in loco, ossia alla Abbazia di Westminster. Così, Carlo e Camilla insieme ai membri della Famiglia Reale più direttamente coinvolti, ossia William e ...