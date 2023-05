Juventus | tra campionato ed Europa League | il calendario fino al termine della stagione

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Otto partite ancora da giocare, che, in caso di approdo alla finalissima di, diventerebbero nove. Finale ditutto da vivere per la, impegnata nella lotta Champions in(salvo nuove penalizzazioni per il caso plusvalenze) ed alla ricerca di un trofeo...

L'allenatore biancoceleste ha contestato un contatto al limiteMario Rui e Lazzari che Sozza non ha punito col rigore. 'O gli arbitri sono scarsi oppure c'è la ...Allegri post Napoli -...La rivoluzione, in casa, non sarà comunque a fine stagione, ma sarà rinviata al 2024. ... se invece non arriverà subito: piace moltissimo Cristiano Giuntoli, il direttore sportivogli ...L'offerta scadeGiorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scadeGiorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi

Juventus-Lecce, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Domenica (ore 12,30) c’è la sfida tra le due squadre in corsa per la Champions, oggi ‘a distanza’ le due gare Atalanta-Spezia e Juventus-Lecce nel pomeriggio del turno infrasettimanale di Serie A. Tra ...La squadra di Sarri è alla seconda sconfitta consecutiva ma resiste comunque al secondo posto con un punto di margine sulla Juve terza e quattro rispetto ... mentre sei sono stati i pareggi. I ...