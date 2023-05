Juventus | per l'attacco è sfida al Milan per un belga

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Siachesi stanno muovendo molto sul mercato per rafforzare le loro rose in vista della prossima stagione. Uno dei reparti su...

La lotta al razzismo continua a passarei campi da calcio. Ceesay del Lecce, dopo il gol segnato allasi è messo un indice davanti alle labbra e l'altro a indicare la testa, schierandosi con Romelu Lukaku nella sua battaglia. ......del momentaneo 1 - 1 su rigore in casa della, ha esultato, sotto la curva bianconera, nello stesso modo di Lukaku. Come il belga si era portato l'indice alla bocca chiudendo gli occhi...Il centrocampista classe 2003 al 26' aveva sorpreso il portiere avversario su assist di , ma anche in questo caso la rete è stata annullataposizione di offside dopo il controllo al Var. Tanta ...

Di Maria, Vlahovic e Paredes: Allegri e le scelte per Juventus-Lecce Tuttosport

Infortunio per De Sciglio durante Juventus-Lecce e possibile lungo stop: queste le soluzioni possibili per Allegri ...Domenica era stato Kouamè con la Fiorentina, mentre per l'attaccante giallorosso è la seconda volta: tutti schierati con Big Rom contro il razzismo ...