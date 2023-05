Juventus-Lecce | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ile isudi, match valido per la trentatreesima giornata di. Appuntamento all’Allianz Stadium per la sfida che mette di fronte la squadra bianconera, chiamata a cercare il ritorno alla vittoria, e i giallorossi che hanno bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente dalle zone calde. Si parte alle ore 18 di mercoledì 3 maggio, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Marco Parolo. SportFace.

Baroni senza Gallo infortunato e Strefezza squalificato. Oudin torna a giocare da esterno, probabile riposo per Di ...Nella serata del possibile scudetto del Napoli il turno infrasettimanale del campionato di calcio di serie A propone, fra le partite,. I salentini hanno bisogno di punti per tenere a distanza la terzultima posizione della classifica.Le probabili formazioni 03/05/2023 - 06:30 Redazione Evidenza , Sport 0 84- È il giorno di. È il giorno in cui si gioca il turno infrasettimanale della 33giornata del ...

Juventus-Lecce, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Tutta Napoli col fiato sospeso: lo scudetto può arrivare già stasera - Accesissima anche la lotta per un posto un Champions - Serata magica ...I bianconeri di Massimiliano Allegri, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, ospitano i salentini nel 33° turno del campionato di Serie A ...