Juventus-Lecce oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Si entra nel vivo della 33a giornata dellaA 2022-. Il turno infrasettimanale, oltre a essere spalmato su tre giorni, per quanto riguarda la giornata odierna, vedrà quattro match alle ore 18.00 e altrettanti alle ore 21.00. Nei match pomeridiani, spicca un interessanteall’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri saranno chiamati alla reazione dopo un periodo quanto mai negativo della propria stagione, con la chiara intenzione di provare a tenere con le unghie e con i denti una delle prime quattro posizioni della classifica, in ottica prossima Champions League. Dopo 3 sconfitte consecutive, e il pareggio per 1-1 di Bologna, non vincere anche contro i salentini sarebbe un risultato quanto mai negativo in ottica coppe europee. Dall’altra parte del campo troviamo unche, dopo ...