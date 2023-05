Juventus-Lecce mercoledì 3 maggio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Bianconeri con Kostic | Di Maria e Vlahovic

E siccome ladeve assolutamente vincere contro ilin casa, è normale pensare che i bianconeri possano e debbano trovare la via della rete: quindi Vlahovic, visto che non segna da tanto ...Commenta per primo Come si legge nella nota ufficiale, 'L'U. S.comunica che il calciatore Kristoffer Askildsen , regolarmente convocato per la gara di questo pomeriggio con la, non farà parte del match a causa di uno stato influenzale'.Tre sconfitte e un pareggio: questi gli ultimi quattro risultati dellain campionato. La squadra di Allegri vuole cambiare passo e proverà a farlo nella partita casalinga contro il...

Juve-Lecce: le formazioni ufficiali | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

La Juventus vuole tornare a vincere in campionato dopo un digiuno di quattro partite. Dall'altra parte Lecce a caccia di punti salvezza ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...