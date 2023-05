Juventus-Lecce | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono state diramate ledel match tra, partita valida per la 33esima giornata di campionato. I bianconeri scendono nuovamente in campo per il turno infrasettimanale; turno che molto probabilmente decreterà aritmeticamente la vincitrice di questa Serie A con la partita di giovedì sera tra Udinese e Napoli. La banda di mister Massimiliano Allegri deve tornare a vincere dopo il pareggio di Bologna e le 3 sconfitte consecutive in campionato contro Lazio, Napoli e Sassuolo. Una vittoria che per portare serenità all’ambiente in vista di un mese di maggio decisivo, soprattutto per il fronte Europa League. Lacambia nuovamente dopo il pareggio del Dall’Ara: confermati solo Szczesny, Danilo, Fagioli e Kostic. Gli altri cambiano tutti: in difesa ad aiutare il ...

Alle 18.00 andrà in scena la 33esima giornata del campionato di Serie A tra. Ecco le formazioni ufficiali Ecco le formazioni ufficiali di(3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.(4 - 3 - 3): Falcone; Romagnoli, Baschirotto, ...E siccome ladeve assolutamente vincere contro ilin casa, è normale pensare che i bianconeri possano e debbano trovare la via della rete: quindi Vlahovic, visto che non segna da tanto ...Commenta per primo Come si legge nella nota ufficiale, 'L'U. S.comunica che il calciatore Kristoffer Askildsen , regolarmente convocato per la gara di questo pomeriggio con la, non farà parte del match a causa di uno stato influenzale'.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny – Bremer, Bonucci, Danilo – De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic – Di Maria, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Locatelli ...Pogba ancora in panchina. Pogba, avanti piano. Non è ancora l’ora di vedere Paul dal primo minuto. Per la prima volta da titolare nella sua secon- da avventura alla Juve c’è ancora da attendere: la ...