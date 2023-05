Juventus-Lecce | chi scende in campo e dove vederla in tv

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il turno infrasettimanale di Serie A prenderà il via alle 18 di mercoledì all'Allianz Stadium,ladi Allegri cercherà di tornare alla vittoria dopo più di un mese. Di fronte, però, ildi Baroni, a caccia disperata di punti buoni per la salvezza

Calciomercato, lo ha scelto Allegri che lo vuole vedere da vicino. Il provino forse è quello decisivo. ... Ma le sue prestazioni fanno sì che ilchieda almeno questa cifra, dopo averne ...Juve esono due squadre che si sono affrontate tante volte a Torino, da Aquilani a Ibrahimovic ed Emerson : ecco una selezione dei cinque gol migliori realizzati dai bianconeri in casa contro i ...Alle 18:00 di mercoledì 3 maggio laospiterà ilall'Allianz Stadium nel turno infrasettimanale di Serie A . Obiettivo Champions e secondo posto per Massimiliano Allegri che è chiamato a fare turn over in una sfida da non ...

Juventus-Lecce, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Il Giornale titola così questa mattina: "Mercoledì da Champions: attenzione alle trappole o sarà weekend da paura". Tutte le squadre in lotta per un posto in ...Il turno infrasettimanale di Serie A prenderà il via alle 18 di mercoledì all'Allianz Stadium, dove la Juventus di Allegri cercherà di tornare alla vittoria dopo più di un mese. Di fronte, però, il Le ...