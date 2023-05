Juventus-Lecce | brutto infortunio al ginocchio per De Sciglio | esce in lacrime

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Brutte immagini in. Nel corso del primo tempo del match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Mattia Deha subito un gravealdestro in un contrasto con Banda. L’ex giocatore del Milan ha messo male ilche si è girato in maniera innaturale: subito è stato richiamata l’attenzione della panchina. Deè uscito ine in barella. Al suo posto è entrato Cuadrado. SportFace.

2 Di seguito i principali episodi da moviola di, match valido per la 33esima giornata di Serie A in programma alle 18 all'Allianz Stadium e in diretta TV su Dazn .mercoledì 18.00 Fourneau Rossi L. - Tolfo Iv: ...Tre sconfitte e un pareggio: questi gli ultimi quattro risultati dellain campionato. La squadra di Allegri vuole cambiare passo e proverà a farlo nella partita casalinga contro il...In campo alle 18 Atalanta - Spezia 0 - 0 DIRETTA ,1 - 0 DIRETTA , Salernitana - Fiorentina 1 - 0 DIRETTA e Sampdoria - Torino 0 - 0 DIRETTA Alle 21 Milan - Cremonese, Monza - Roma ...

Juve-Lecce 1-0: gol di Paredes | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Tante rotazioni anche in mezzo con Paredes titolare. Il Lecce parte forte col gol di Ceesay, che però viene annullato per fuorigioco. Al 15' sblocca Paredes su punizione. Diretta sull'app DAZN e su ...15 - GOOOOL! Juventus in vantaggio con Paredes! Sul calcio di punizione va l'argentino che più di 30 metri punta la porta e trova il primo gol in bianconero 14' - La Juventus prova a prendere campo e ...